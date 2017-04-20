Президент Казахстана предложил законодательно запретить бороды и черные одеяния для девушек

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана отметил, что короткие брюки и борода не соответствуют традициям страны и предложил проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне, сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт президента Казахстана.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - обратился Глава государства.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией.

Глава государства, отметив важность религиозной грамотности среди населения, акцентировал внимание на необходимости продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов.

"Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера ", - подчеркнул президент Казахстана.

Также в ходе встречи участники беседы поделились своими мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в деле противостояния нетрадиционным религиозным течениям.