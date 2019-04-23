Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Первый президент Казахстана, председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от правящей партии кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы 9 июня.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост президента Республики Казахстан", - сказал Назарбаев на XIX внеочередном съезде партии "Нур Отан".
Он отметил, что знает Токаева много лет по совместной работе. "Считаю [его] самым достойным на сегодняшний день кандидатом", - пояснил Назарбаев.
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.
Tural AsadiАвтор новости