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    Назарбаев подписал поправки в конституцию Казахстана

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти, передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    "Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Поправки, вошедшие в закон, направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль парламента при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью кабинета министров.

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