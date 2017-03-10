Назарбаев подписал поправки в конституцию Казахстана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти, передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

Поправки, вошедшие в закон, направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль парламента при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью кабинета министров.