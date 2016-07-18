 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назарбаев назвал перестрелку в Алматы терактом

    Президент Казахстана: Близким погибших и пострадавших следует оказать соответствующую психологическую и материальную поддержку

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал перестрелку, которая сегодня произошла в Алматы, террористическим актом. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

    "Сегодня в Алматы произошел террористический акт, который, к сожалению, снова привел к человеческим жертвам. Выражаю соболезнования близким погибших и пострадавших, следует оказать им соответствующую психологическую и материальную поддержку", - приводит пресс-служба слова Назарбаева, сказанные им на заседании национального Совета безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi