Назарбаев: В Казахстане появились признаки "цветных революций"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о проявлении признаков попыток организовать "цветную революцию", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые "цветные революции" имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас", - заявил Н.Назарбаев.

Напомним, что 5 июня группа преступников совершила в Актобе вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего, согласно уточненным данным МВД, в списках погибших числятся семь человек, в том числе трое военнослужащих. По последним сведениям ведомства, в ходе проведения антитеррористической операции было ликвидировано 13 нападавших, четверо ранено, шестеро находятся в розыске. По подозрению в причастности к нападениям задержаны девять человек.