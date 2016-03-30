​Назарбаев: Казахстан попросил ЕС о введении безвизового режима

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Казахстан попросил Евросоюз о безвизовом режиме для своих граждан, совершающих поездки на 15 и 30 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Я просил господина Юнкера, чтобы безвизовый режим, который Казахстан сделал для граждан ЕС на поездки сроком на 15 и 30 дней, был зеркально отображен и для наших граждан", - сказал он.

Казахстан отменил визы на краткосрочные поездки для граждан США и большинства стран ЕС в июле 2015 года. Этот режим пока носит временный характер и введен сроком на полтора года.