Назарбаев: Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Казахстан может направить своих миротворцев в Сирию, если такое решение будет принято в ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев журналистам, отвечая на вопрос о возможности отправки миротворческих сил Казахстана в Сирию.

"Если ООН примет решение о направлении таких сил (в Сирию - ред.), то мы, как члены ООН, можем направить своих военных для того, чтобы участвовать", - заявил Н.Назарбаев.

Президент отметил, что "согласно конституции, отправлять в горячие точки мы можем только с разрешения парламента".

"В ОДКБ по уставу не предусмотрено участие в таких (вопросах - ред.)", - сказал глава государства.

Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.