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Назарбаев: Казахстан к 2050 году войдет в число 30 самых развитых стран мира

Назарбаев: Казахстан к 2050 году войдет в число 30 самых развитых стран мира В столице Казахстана Нур-Султане состоялось официальное открытие XVII Евразийского медиа форума “2021: Мир в поисках новых смыслов”.
В регионе
16 сентября 2021 г. 15:09
Назарбаев: Казахстан к 2050 году войдет в число 30 самых развитых стран мира

В столице Казахстана Нур-Султане состоялось официальное открытие XVII Евразийского медиа форума “2021: Мир в поисках новых смыслов”.

Как сообщает Report, государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев зачитал участникам форума обращение Нурсултана Назарбаева.

В обращении было отмечено, что впервые проведение форума в онлайн-формате не оказало никакого влияния на важность, широкое обсуждение актуальных проблем Евразии и мира.

Было отмечено, что в этом году Казахстан отмечает 30-ю годовщину государственной независимости, и перед страной стоит новая амбициозная задача: Казахстан к 2050 году войдет в число 30 самых развитых стран мира.

Напомним, что в этом году нашу страну на форуме представляют исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, председатель ЗАО “Азербайджанское телевидение и радио” Ровшан Мамедов, главный советник сектора по работе со средствами массовой информации отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Кямран Гасанов, главный советник сектора по работе с цифровыми медиа Орхан Саттаров.

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Версия на английском языке Nursultan Nazarbayev says Kazakhstan will be one of world's 30 most developed states by 2050
Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev: "Qazaxıstan 2050-ci ildə dünyanın ən inkişaf etmiş 30 ölkəsindən biri olacaq"

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