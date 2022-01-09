Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Н.Назарбаева Айдос Укибай.

"Как я ранее заявлял, елбасы (лидер нации, Назарбаев) все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - сообщил Укибай.

По его словам, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации. "И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", - отметил Укибай.