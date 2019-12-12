Найдены "черные ящики" на месте падения военного вертолета в России

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28Н найдены, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев", - сообщил источник в военно-промышленном комплексе региона.

Сообщается также, что полеты вертолетов Ми-28 приостановлены в Южном военном округе до выяснения причин крушения.

По данным источника в военных кругах, в результате крушения погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи.

Следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате падения военного вертолета в Краснодарском крае РФ погибли два человека.