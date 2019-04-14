Наводнения нанесли сельскохозяйственному сектору Ирана ущерб в $3 млрд

Наводнения, охватившие большую часть территории Ирана, нанесли ущерб сельскохозяйственному сектору страны в 3,1 млрд долларов (около 130 трлн иранских риалов).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье, 14 апреля, министр сельского хозяйства Ирана Махмуд Ходжати.

Ходжати, выступая на открытом заседании парламента, отметил, что южная провинция Хузестан пострадала сильнее всего. Ущерб для сельскохозяйственной инфраструктуры там составил 714 млн долларов. Министр также добавил, что показатели могут возрасти в ближайшие дни.

Ливневые дожди, обрушившиеся на Иран во второй половине марта, привели к затоплению около 1,9 тыс. городов и деревень, не менее 70 человек погибли.