Наводнение на юге Ирана: 7 человек погибли, около 950 пострадали

В последние несколько дней в стране выпали обильные осадки, затоплен ряд южных провинций страны, в том числе – Хузестан, Фарс, Бушер и Хормозган.

В результате наводнения на юге Ирана погибли, как минимум, 7 человек. Как передаёт Report, об этом сообщает телерадиокомпания IRIB со ссылкой на управление по ЧС страны.

Отмечается, что два человека погибли в провинции Бушер, еще пять стали жертвами стихии в провинции Хормозган.

Помимо этого, пострадали порядка 950 человек, 40 человек были эвакуированы.

В последние несколько дней в стране наблюдаются обильные осадки, затоплен ряд южных провинций страны, в том числе – Хузестан, Фарс, Бушер и Хормозган.

