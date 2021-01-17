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Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево.
В регионе
17 января 2021 г. 22:19
Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Москве.

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - подчеркнули в УФСИН.

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Версия на азербайджанском языке Navalnı Moskvada saxlanıldı

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