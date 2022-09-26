Навальный подал девятый иск к исправительной колонии №6

Оппозиционер Алексей Навальный подал иск в Ковровский городской суд к исправительной колонии строго режима №6 в Мелихово Владимирской области.

Оппозиционер Алексей Навальный подал иск в Ковровский городской суд к исправительной колонии строго режима №6 в Мелихово Владимирской области.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщается на сайте суда.

Поводом для иска стало помещение Навального в штрафной изолятор на 12 суток. Это уже девятый иск, который он подал к ИК-6.

Из карточки на сайте суда следует, что Навальный ходатайствует о компенсации "морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью". Истец оспаривает постановление от 22 сентября о помещении его в штрафной изолятор.

Предыдущие восемь исков к колонии либо были отклонены судом, либо отозваны истцом. В августе Алексей Навальный подал иск к ИК-6 из-за того, что колония не стала раскрывать данные о заказчике изделий, которые делали заключенные. В двух исках он оспорил постановление ИК-6 о контроле писем между ним и защитниками. В других исках он оспаривал заключение в штрафном изоляторе.

Навального отправили в ИК-6 14 июня, до этого он был в колонии общего режима ИК-2 в Покрове. В марте этого года гособвинение по новому делу запросило 13 лет лишения свободы и 1,2 миллиона рублей штрафа для Алексея Навального по совокупности приговоров.