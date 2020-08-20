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Навальный находится в коме после отравления

Навальный находится в коме после отравления В Фонде борьбы с коррупцией предполагают, что их руководителя отравили
В регионе
20 августа 2020 г. 11:33
Навальный находится в коме после отравления
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Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в коме после отравления.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", — написала она в Twitter.

Ранее стало известно, что самолет, на котором глава фонда летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1.

В ФБК предполагают, что их руководителя отравили чем-то подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра (в аэропорту. — Прим. ред.). Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — сказала Ярмыш.

По данным томского подразделения фонда, накануне Навальный чувствовал себя хорошо.

Пресс-секретарь также напомнила, что год назад его уже пытались отравить, когда он находился в спецприемнике.

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Navalnı komaya düşüb

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