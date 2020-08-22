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Навального на реанимобиле увезли из больницы в аэропорт

Навального на реанимобиле увезли из больницы в аэропорт Алексея Навального, с четверга находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице скорой медицинской помощи № 1, на реанимобиле повезли в аэропорт, передает ТАСС.
В регионе
22 августа 2020 г. 03:53
Навального на реанимобиле увезли из больницы в аэропорт
Алексей Навальный

Алексея Навального, с четверга находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице скорой медицинской помощи № 1, на реанимобиле повезли в аэропорт, передает ТАСС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он продолжит лечение в клинике Charite в Берлине.

Отметим, что состояние Алексея Навального, по оценкам врачей больницы, в которой с четверга находился блогер, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику. Накануне в пятницу был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки в Германии. Однако медики омской больницы не считают, что блогеру нужен перевод, так как он мог продолжать лечение в омском стационаре.

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