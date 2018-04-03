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    Навальный создает новую партию

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Блогер Алексей Навальный и его сторонники подали в министерство юстиции России документы о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Навальный в своем канале в Telegram, приложив фотографию письма из минюста.

    Навальный отметил, что потом партию планируется переименовать.

    В начале 2014 года Навальный зарегистрировал Партию прогресса, а в апреле 2015 года минюст лишил ее регистрации, поскольку партия не сумела в установленный срок зарегистрировать необходимое число региональных отделений. 

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