Навальный создает новую партию

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Блогер Алексей Навальный и его сторонники подали в министерство юстиции России документы о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Навальный в своем канале в Telegram, приложив фотографию письма из минюста.

Навальный отметил, что потом партию планируется переименовать.

В начале 2014 года Навальный зарегистрировал Партию прогресса, а в апреле 2015 года минюст лишил ее регистрации, поскольку партия не сумела в установленный срок зарегистрировать необходимое число региональных отделений.