Навального выпустили из полиции

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в пятницу, 29 сентября, за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, отпущен из отделения полиции.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, в понедельник, 2 октября, Симоновский суд рассмотрит в отношении Навального административное дело.

Оппозиционеру предъявлено обвинение по статье 20.2.8 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), уточнила Михайлова.