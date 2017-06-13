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    Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

    Он признается виновным в совершении административного правонарушения

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, а также за неповиновение правоохранительным органам.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток", — огласил решение судья.

    Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.

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