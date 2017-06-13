Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток", — огласил решение судья.

Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.