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    ​НАТО: Вывод российских сил из Сирии способствует деэскалации конфликта

    По словам Йенса Столтенберга, последствия этого вывода еще предстоит оценить

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Вывод основной части группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии способствует деэскалации и мирному решению конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Кабуле.

    "Это способствует усилиям по снижению военной напряженности и поиску мирного решения сирийского конфликта", - заявил Столтенберг.

    По его словам, последствия этого вывода еще предстоит оценить, однако он "готов приветствовать любой шаг, способствующий снижению напряженности в Сирии".

    В понедельник Владимир Путин распорядился с 15 марта начать вывод основной части группировки ВКС из Сирии. 

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