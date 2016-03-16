​НАТО: Вывод российских сил из Сирии способствует деэскалации конфликта

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Вывод основной части группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России из Сирии способствует деэскалации и мирному решению конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Кабуле.

"Это способствует усилиям по снижению военной напряженности и поиску мирного решения сирийского конфликта", - заявил Столтенберг.

По его словам, последствия этого вывода еще предстоит оценить, однако он "готов приветствовать любой шаг, способствующий снижению напряженности в Сирии".

В понедельник Владимир Путин распорядился с 15 марта начать вывод основной части группировки ВКС из Сирии.