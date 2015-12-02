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    НАТО возобновляет заседания Совет Россия-НАТО

    Столтенберг: Мы изучим этот вопрос и определим время и дату нового заседания

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ НАТО возобновляет заседания Совет Россия-НАТО. Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    "Мы приняли решение изучить, как использовать Совет Россия-НАТО для возобновления взаимодействия с Россией. Мы изучим этот вопрос и определим время и дату нового заседания", - сказал он.

    "Я хочу подчеркнуть, что, хотя НАТО заморозила практическое сотрудничество с Россией после оккупации Крыма  в 2014 году, мы договорились сохранять политические контакты с Россией открытыми", - отметил генсек.

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