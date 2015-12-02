Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ НАТО возобновляет заседания Совет Россия-НАТО. Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приняли решение изучить, как использовать Совет Россия-НАТО для возобновления взаимодействия с Россией. Мы изучим этот вопрос и определим время и дату нового заседания", - сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, что, хотя НАТО заморозила практическое сотрудничество с Россией после оккупации Крыма в 2014 году, мы договорились сохранять политические контакты с Россией открытыми", - отметил генсек.