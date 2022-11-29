НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16

Страны НАТО снова рассматривают идею предоставить Украине истребители МиГ-29 или американские F-16.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос предоставления ВС Украины истребителей МиГ-29 советских времен либо излишков американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей.
Ставридис предполагает, что Запад передаст Украине также больше высокотехнологичных ракетных комплексов, таких как "Железный купол" или ЗРК Patriot.
Он подчеркнул, что пока обе стороны готовятся к зимней войне, фактически возникают два отдельных конфликта: один на земле, другой в воздухе.
Кроме того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен выделить Украине дополнительную помощь.