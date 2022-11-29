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НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16

НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16 Страны НАТО снова рассматривают идею, от которой изначально отказались - предоставить Украине истребители МиГ-29 или американских F-16
В регионе
29 ноября 2022 г. 15:52
НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16

Страны НАТО снова рассматривают идею предоставить Украине истребители МиГ-29 или американские F-16.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос предоставления ВС Украины истребителей МиГ-29 советских времен либо излишков американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей.

Ставридис предполагает, что Запад передаст Украине также больше высокотехнологичных ракетных комплексов, таких как "Железный купол" или ЗРК Patriot.

Он подчеркнул, что пока обе стороны готовятся к зимней войне, фактически возникают два отдельных конфликта: один на земле, другой в воздухе.

Кроме того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен выделить Украине дополнительную помощь.

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Версия на английском языке Media: NATO considering giving MiG-29 or F-16 fighters to Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: “NATO Ukraynaya “MiQ-29” və ya “F-16” qırıcıları verməyi nəzərdən keçirir”

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