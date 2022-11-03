НАТО призывает Турцию продлить и расширить зерновую сделку

НАТО благодарит Турцию за ее усилия, которые привели к продолжению действия зерновой сделки, призывает "продлить и расширить" эту сделку, а также высоко ценит поставки Анкарой новейшего оружия Украине.

НАТО благодарит Турцию за ее усилия, которые привели к продолжению действия зерновой сделки, призывает "продлить и расширить" эту сделку, а также высоко ценит поставки Анкарой новейшего оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я выразил благодарность президенту Эрдогану и правительству Турции, благодаря которым зерновая инициатива снова заработала. Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. НАТО призывает продлить и расширить эту инициативу, - заявил Столтенберг. - Мы также благодарны Турции за поставки новейшего оружия Украине, содействие в обмене пленными и другие дипломатические усилия".

Столтенберг также в очередной раз повторил утверждение, что, "не санкции (Запада против России и Беларуси) вызвали рот цен на продовольствие в мире".