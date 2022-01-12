НАТО призвала Россию соблюдать международные обязательства

НАТО призвала Россию соблюдать свои международные обязательства и воздерживаться от действий против союзников Североатлантического альянса.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, разногласия между Россией и НАТО по вопросам безопасности в Украине и Европе остаются нерешенными: "НАТО и Россия намерены провести новые встречи для повышения прозрачности учений, уровня кибербезопасности, контроля над вооружениями.
Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Россия-НАТО.