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НАТО призвала Россию соблюдать международные обязательства

НАТО призвала Россию соблюдать международные обязательства НАТО призвала Россию соблюдать свои международные обязательства и воздерживаться от действий против союзников Североатлантического альянса.
В регионе
12 января 2022 г. 18:06
НАТО призвала Россию соблюдать международные обязательства

НАТО призвала Россию соблюдать свои международные обязательства и воздерживаться от действий против союзников Североатлантического альянса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, разногласия между Россией и НАТО по вопросам безопасности в Украине и Европе остаются нерешенными: "НАТО и Россия намерены провести новые встречи для повышения прозрачности учений, уровня кибербезопасности, контроля над вооружениями.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Россия-НАТО.

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