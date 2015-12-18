​НАТО принял план по обеспечению защиты воздушного пространства Турции

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исходя из «нестабильной ситуации в регионе» НАТО приняла план по обеспечению защиты воздушного пространства Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

В рамках плана в Турции будет увеличено количество систем раннего предупреждения и разведывательных самолетов AWACS, усилено патрулирование.

Кроме того, будут проведены совместные учения в Восточном Средиземноморье, добавил он.