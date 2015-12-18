​НАТО принял план по обеспечению защиты воздушного пространства Турции

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исходя из «нестабильной ситуации в регионе» НАТО приняла план по обеспечению защиты воздушного пространства Турции.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.
В рамках плана в Турции будет увеличено количество систем раннего предупреждения и разведывательных самолетов AWACS, усилено патрулирование.
Кроме того, будут проведены совместные учения в Восточном Средиземноморье, добавил он.
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