НАТО: Приказ Путина подчеркивает важность единства Северной Америки и Европы

Приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе подчеркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы, заявил в во

Приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе подчеркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели, - утверждал он в эфире телеканала. - Это подчеркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америки и Европы".

"Хотел бы высоко оценить США за их лидерство и переброску дополнительных сил в Европу", - добавил Столтенберг.

По его словам, НАТО не видит немедленной угрозы со стороны России. "Мы не видим немедленной угрозы, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим ключевым ценностям в вопросе безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам НАТО", - заявил Столтенберг. Ранее НАТО задействовала оборонительные планы для подготовки организации к ответу на экстренные ситуации и защиты территорий стран альянса.