О нас

НАТО предоставило Грузии особый статус

НАТО предоставило Грузии особый статус Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж" в Средиземном море.
В регионе
17 июля 2022 г. 01:22
НАТО предоставило Грузии особый статус

Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж" в Средиземном море.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии генерал-майор Николоз Шарадзе на мероприятии в Поти, посвященном 24-й годовщине создания Службы береговой охраны Грузии.

По словам Шарадзе, это решение было принято после того, как тактические подразделения береговой охраны Грузии успешно завершили 4-летнюю программу оценки НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке NATO Gürcüstana xüsusi status verib

Другие новости из категории

В Армении вооруженный гранатой мужчина угрожал взорвать супермаркет 
В Армении вооруженный гранатой мужчина угрожал взорвать супермаркет 
17 июля 2022 г. 01:28
Эрдоган обсудил с Макроном создание зернового коридора
Эрдоган обсудил с Макроном создание зернового коридора
16 июля 2022 г. 23:44
Грузия о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси
Грузия о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси
16 июля 2022 г. 22:48
Эрдоган совершит официальный визит в Иран 19 июля
Эрдоган совершит официальный визит в Иран 19 июля
16 июля 2022 г. 21:15
В Стамбуле почтили память шехидов Товуза и погибших при попытке госпереворота в Турции
ВидеоВ Стамбуле почтили память шехидов Товуза и погибших при попытке госпереворота в Турции
16 июля 2022 г. 19:55
Премьер-министр Грузии: Мы готовы провести предстоящие встречи между Азербайджаном и Арменией
Премьер-министр Грузии: Мы готовы провести предстоящие встречи между Азербайджаном и Арменией
16 июля 2022 г. 19:26
Глава МИД: Тбилиси продолжит посредничество в азербайджано-армянском диалоге
Глава МИД: Тбилиси продолжит посредничество в азербайджано-армянском диалоге
16 июля 2022 г. 14:23
В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер
В Армении при невыясненных обстоятельствах погибла фельдшер
16 июля 2022 г. 13:41
Шойгу отдал приказ о наступлении на Украину по всем фронтам
Шойгу отдал приказ о наступлении на Украину по всем фронтам
16 июля 2022 г. 12:44
Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества
Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества
16 июля 2022 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi