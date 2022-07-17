НАТО предоставило Грузии особый статус

Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж" в Средиземном море.

Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции "Морской страж" в Средиземном море.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии генерал-майор Николоз Шарадзе на мероприятии в Поти, посвященном 24-й годовщине создания Службы береговой охраны Грузии.

По словам Шарадзе, это решение было принято после того, как тактические подразделения береговой охраны Грузии успешно завершили 4-летнюю программу оценки НАТО.