НАТО подготовит пакет мер по укреплению сотрудничества с Грузией

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ НАТО к саммиту в Варшаве в июле 2016 года подготовит конкретные меры по укреплению политического и практического сотрудничества с Грузией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, решение принято по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО.

"По мере подготовки к саммиту в Варшаве мы изучим новые, практические пути активизировать усилия, в том числе путем политического диалога на высоком уровне, и усиленное сотрудничество, включая сферы обороны и стратегических коммуникаций", - говорится в коммюнике по итогам министерского заседания.

Министры напомнили, что на саммите в Будапеште в 2008 году была достигнута договоренность, что Грузия станет членом НАТО в рамках плана действий по членству в альянсе.

"Сегодня мы вновь утверждаем все составляющие этого решения, а также все последующие решения. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый с 2008 года. Отношения Грузии с альянсом содержат все практические инструменты для подготовки к возможному членству", - заявили главы МИД.