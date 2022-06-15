НАТО передаст Украине тяжелое вооружение

Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи, включающей тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи, включающей тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время брифинга.

"Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", - заявил Столтенберг.

По его словам, также НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.