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НАТО передаст Украине тяжелое вооружение

НАТО передаст Украине тяжелое вооружение Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи, включающей тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.
В регионе
15 июня 2022 г. 16:00
НАТО передаст Украине тяжелое вооружение

Сегодня НАТО объявит о выделении Украине новой военной помощи, включающей тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время брифинга.

"Министры обороны НАТО вечером объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", - заявил Столтенберг.

По его словам, также НАТО готовит план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

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Версия на английском языке NATO to supply heavy weapons to Ukraine
Версия на азербайджанском языке NATO Ukraynaya ağır silahlar verəcək

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