НАТО: Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности

НАТО самым решительным образом осуждает нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным. Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

НАТО самым решительным образом осуждает нападение России на Украину, которое является абсолютно неоправданным и неспровоцированным. Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

"Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она способствовала этому нападению.

Это новое нападение является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и полностью противоречит обязательствам России, закрепленным в Хельсинкском Заключительном акте, Будапештском меморандуме и Основополагающем акте Россия-НАТО. Оно представляет собой акт агрессии против независимой мирной страны.

Мы выражаем солидарность с народом Украины и ее законными, демократически избранными президентом, парламентом и правительством. Мы всегда будем продолжать полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся.

Мы решительно осуждаем решение России признать сепаратистские регионы восточной Украины. Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и противоречит Минским соглашениям, которые Россия подписала. Государства-члены НАТО никогда не смирятся с этим незаконным признанием.

Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех государств-членов НАТО. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские силы и средства. Мы повысили уровень готовности наших сил к реагированию на все непредвиденные ситуации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодня в НАТО состоялись консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора: "Руководствуясь оборонительным планированием по защите всех государств-членов НАТО, мы решили предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. Эти меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и будут оставаться таковыми.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора остается нерушимой. Мы едины в решимости защищать друг друга".