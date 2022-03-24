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Арестович: Наступление войск РФ практически замерло, не хватает ресурсов

Арестович: Наступление войск РФ практически замерло, не хватает ресурсов Наступление оккупационных войск Российской Федерации в Украине практически замерло, на юге уничтожен командный пункт оккупантов.
В регионе
24 марта 2022 г. 23:55
Арестович: Наступление войск РФ практически замерло, не хватает ресурсов

Наступление войск Российской Федерации в Украине практически замерло, на юге уничтожен их командный пункт.

Как передает Report, об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал в ходе видеообращения, обнародованного на странице ОП в социальной сети Facebook.

"У нас сегодня календарный месяц с начала активной фазы российско-украинской войны. И мы только можем все вспомнить, как они за трое суток пытались взять Киев. Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины сообщают, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальным снабжением, топливом, боеприпасами и другими видами материального обеспечения", - подчеркнул Арестович.

"Единственное, где он продолжает сосредоточивать свои усилия - это направление на Изюм, на Марьинку, на Мариуполь традиционно, и что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона, но мы должны сказать, что там противник фактически стал в оборону", - заявил советник руководителя Офиса президента.

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