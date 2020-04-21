Наверх

Настоятель Елоховского собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Настоятель собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как передает Report, информацию распространил сайт Московского патриархата.

Отцу Александру было 48 лет.

Как ранее сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, по состоянию на 13 апреля COVID-19 выявили у 18 священнослужителей и монахов из храмов и монастырей Московской епархии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!