Настоятель Елоховского собора умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин умер после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как передает Report, информацию распространил сайт Московского патриархата.

Отцу Александру было 48 лет.

Как ранее сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса, по состоянию на 13 апреля COVID-19 выявили у 18 священнослужителей и монахов из храмов и монастырей Московской епархии.