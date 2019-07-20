Активность граждан Азербайджана на рынке недвижимости Батуми - ИССЛЕДОВАНИЕ

В Батуми 0,4% приобретаемых иностранцами квартир приходится на долю граждан Азербайджана.

В последние годы наблюдается тенденция роста доли иностранных граждан, приобретающих жилье в грузинском городе Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании, подготовленном консультативным отделом TBC Bank - TBC Capital.

Из приобретённых в Батуми в 2018 году квартир 36% пришлось на долю иностранцев. В 2015 году этот показатель составлял 14%, в 2016 году – 28%, 2017 – 33%.

В прошлом году из проданных в Батуми жилья 76% составили новые квартиры.

С начала этого года доля зарубежных стран на рынке недвижимости была равна 31%. Основными игрокам на рынке продаж являются граждане Украины и России. Доля украинцев на данном рынке составила 8,4%, россиян – 8,2%. На данном рынке активно участвуют и граждане Израиля (2,4%), Евросоюза (2,3%) и Турции (1,5%).

С начала 2019 года граждане Азербайджана отличаются пассивностью на рынке недвижимости Батуми. В столице Аджарии только 0,4% приобретаемых иностранцами квартир приходится на долю граждан Азербайджана. Это самый низкий показатель среди иностранных граждан. Доля граждан Армении составляет 1%, граждан Ирана – 0,9%.