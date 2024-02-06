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Население Турции превысило 85,3 млн человек

Население Турции превысило 85,3 млн человек Численность населения Турции по итогам 2023 года достигла 85 млн 372 тыс. 377 человек.
В регионе
6 февраля 2024 г. 12:26
Население Турции превысило 85,3 млн человек

Численность населения Турции по итогам 2023 года достигла 85 млн 372 тыс. 377 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, численность населения страны увеличилась на 92 824 человека по сравнению с 2022 годом.

50,1% населения страны составляют мужчины, 49,9% - женщины.

Число проживающих в районных центрах снизилось с 93,4% до 93%, а проживающих в селах - увеличилось с 6,6% до 7%.

Кроме того, количество проживающих в Турции иностранных граждан по сравнению с предыдущим годом сократилось на 253 293 человека - до 1 млн 570 тыс. 543 человек. Из них 48,6% составляют мужчины, 51,4 % - женщины.

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Версия на английском языке Population of Türkiye revealed
Версия на азербайджанском языке Türkiyə əhalisinin sayı açıqlanıb

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