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Население Грузии сократилось

Население Грузии сократилось По состоянию на 1 января текущего года население Грузии составило 3 млн 688,6 тыс. человек.
В регионе
29 апреля 2022 г. 11:37
Население Грузии сократилось

По состоянию на 1 января текущего года население Грузии составило 3 млн 688,6 тыс. человек.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

Согласно документу, население соседней страны сократилось на 1,1% в годовом сравнении.

59,7% населения проживает в городах, а треть - в столице Тбилиси.

Население региона Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, составляет 434,5 тыс. человек, из которых 191,3 тыс. живут в городах и 243,2 тыс. в селах.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan əhalisinin sayı azalıb

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