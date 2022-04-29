Население Грузии сократилось

По состоянию на 1 января текущего года население Грузии составило 3 млн 688,6 тыс. человек.

По состоянию на 1 января текущего года население Грузии составило 3 млн 688,6 тыс. человек.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

Согласно документу, население соседней страны сократилось на 1,1% в годовом сравнении.

59,7% населения проживает в городах, а треть - в столице Тбилиси.

Население региона Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, составляет 434,5 тыс. человек, из которых 191,3 тыс. живут в городах и 243,2 тыс. в селах.