Население Грузии предупреждено о третьей волне пандемии

"Необходимо соблюдать элементарные правила, такие как правильное использование защитной маски, а также избегать массовых церемоний"

"К сожалению, как и во всем мире, эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства в формате видеоконференции заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он призвал население максимально соблюдать правила: "Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей волны и не допустить введения жестких ограничений. Единственный способ сделать это - следовать требованиям. Необходимо соблюдать элементарные правила, такие как правильное использование защитной маски, а также избегать массовых церемоний".

Грузия находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса. Не исключено, что существующие ограничения в соседней стране будут еще более ужесточены.