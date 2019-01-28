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    Население Грузии поддерживает интеграцию страны в ЕС и НАТО

    Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ 83% респондента в Грузии поддерживают интеграцию страны в ЕС.

    По сообщению грузинского бюро Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Грузии  Национальным институтом демократии США.

    Лишь 9% опрошенных высказались против вступления Грузии в ЕС.

    78% респондентов поддерживают вступление страны в НАТО, 13% возражают. 

    Опрос был проведен 6-20 декабря по всей территории Грузии, за исключением оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2205 человек.

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