Население Армении в этом году уменьшилось на 5 тыс. человек

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Население Армении за первое полугодие 2015 года сократилось на 5,1 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом говорится в информации Национальной статистической службы.

На 1 июля 2015 года численность постоянного населения Армении по данным текущего учета, основывающегося на итоги переписи населения 2011 года, составила 3 005,5 тыс. человек.

Согласно данным Нацстатслужбы, снижение численности населения Армении на 5,1 тыс. человек за отчётный период обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо - 9,2 тыс. человек над естественным приростом населения - 4,1 тыс. человек.

При этом, количество постоянного населения Армении по положению на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 4,3 тыс. человек.