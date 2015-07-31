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    Население Армении в этом году уменьшилось на 5 тыс. человек

    В Армении проживают в настоящее время чуть более 3 млн. человек

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Население Армении за первое полугодие 2015 года сократилось на 5,1 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом говорится в информации Национальной статистической службы.

    На 1 июля 2015 года численность постоянного населения Армении по данным текущего учета, основывающегося на итоги переписи населения 2011 года, составила 3 005,5 тыс. человек.

    Согласно данным Нацстатслужбы, снижение численности населения Армении на 5,1 тыс. человек за отчётный период обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо - 9,2 тыс. человек над естественным приростом населения - 4,1 тыс. человек.

    При этом, количество постоянного населения Армении по положению на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 4,3 тыс. человек.

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