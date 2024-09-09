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Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек

Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек, до 2,2 млн.
В регионе
9 сентября 2024 г. 10:36
Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек

Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек, до 2,2 млн.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщил председатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян.

"В случае сохранения таких темпов, в ближайшие 25 лет в стране не останется армян", - отметил он.

Одной из главных причин он назвал эмиграцию - в прошлом году Армению покинули и не вернулись 48 тыс. граждан. Не исключено, что до конца года число покинувших страну может превысить показатель 2023 года.

Изменения претерпел и средний коэффициент рождаемости в Армении. По предварительным данным, он составляет 1,4-1,5.

По его словам, патовая ситуация и по части безработицы. В стране 1 млн 150 тыс. человек не только не создают блага, но сами нуждаются в социальной заботе. Из них - 204 тыс. безработных, еще 960 тыс. не участвующих рабочем процессе (пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями).

"Около 560 тыс. человек получают социальные пособия и пенсии, а число зарегистрированных работающих - 760 тыс. человек. То есть примерно 1,3 человека обеспечивают благосостояние не только свое и семьи, но и выплачивают пенсию или пособие за счет выплат с подоходного налога", - сказал Саркисян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Auditorlar Palatasının sədri: Yaxın 25 ildə ölkədə erməni qalmayacaq

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