Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Население Армении продолжает сокращаться.

Как сообщает Report со ссылкой на Arka.am, численность постоянного населения Армении по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 2 981,5 тыс. человек. Это на 12,9 тыс. человек меньше, чем в 2016 году.

При этом численность населения по сравнению с началом года снизилась на 4,6 тыс. человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 5,1 тыс. человек над естественным приростом населения – 0,5 тыс. человек.

За январь-март 2017 года число родившихся в республике детей снизилось на 6,4% до 8 534. При этом число смертных случаев за отчётный период выросло на 3,7%, составив 8 037.