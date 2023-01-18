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Нарушения на более чем 640 тыс. долларов обнаружили в Водном комитете Армении

Нарушения на более чем 640 тыс. долларов обнаружили в Водном комитете Армении Государственная контрольная служба Армении нашла нарушения на 257 млн драмов (около 647 тыс. долларов) в ЗАО "Джрар" Водного комитета Армении.
В регионе
18 января 2023 г. 15:46
Нарушения на более чем 640 тыс. долларов обнаружили в Водном комитете Армении

Государственная контрольная служба Армении обнаружили нарушения на 257 млн драмов (около 647 тыс. долларов) в ЗАО "Джрар" Водного комитета Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В ходе проверки выяснилось, что главных бухгалтер компании, действующей в ведении министерства территориального управления и инфраструктур с 100% государственной долей, в 2017-2022 годы перевел со счетов компании на свой личный счет около 254 млн драмов.

После раскрытия его действий со стороны Службы он вернул 37,9 млн драмов.

Выяснилось также, что бухгалтер без тендера, договора и документов перевел со счета "Джрар" на счет другой компании 3 млн драмов (за услуги, которые предоставлены не были). Выяснилось, что указанная компания принадлежит самому бухгалтеру.

Материалы дела направлены в прокуратуру.

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