Народная артистка России заразилась коронавирусом - ФОТО

Татьяна Васильева https://report.az/storage/news/310baac1cec55f675c72aafed44c05bb/5ce12e6f-f4b2-41bf-945d-d252fe715720_292.jpg

Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева, которая накануне почувствовав себя плохо, обратилась в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у нее диагностирован COVID-19.

"Да, выявлен коронавирус", - сказала Васильева, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что пока не принято решение, будет ли она лечиться на дому или ее госпитализируют. Ранее в субботу она сообщила, что вернулась из больницы домой.

Накануне Т.Васильева рассказала, что неважно себя чувствует. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась к врачам и будет ли госпитализирована.

Т.Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".