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    Направлявшаяся в Европу лодка с ​беженцами утонула, погибли двое детей

    Сотрудники службы береговой охраны Турции спасли жизнь тонувшего ребенка

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В районе Бодрум турецкой провинции Мугла затонула лодка, направлявшаяся в Грецию, в результате чего погибли двое детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в лодке было 17 человек, включая и детей. Они пытались добраться из Турции до греческого острова Истанкёй (Кос). Оставшихся в живых мигрантов спасли сотрудники службы береговой охраны Турции.

    В сообщении говорится, что им удалось спасти тонувшего в воде ребенка. 

    Спасенные беженцы госпитализированы в государственную больницу Бодрума. 

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