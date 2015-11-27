Направлявшаяся в Европу лодка с ​беженцами утонула, погибли двое детей

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В районе Бодрум турецкой провинции Мугла затонула лодка, направлявшаяся в Грецию, в результате чего погибли двое детей.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в лодке было 17 человек, включая и детей. Они пытались добраться из Турции до греческого острова Истанкёй (Кос). Оставшихся в живых мигрантов спасли сотрудники службы береговой охраны Турции.

В сообщении говорится, что им удалось спасти тонувшего в воде ребенка.

Спасенные беженцы госпитализированы в государственную больницу Бодрума.