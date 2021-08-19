Напавшие на ресторан "Бакинский дворик" в Москве получили по 2 года колонии

Никулинский районный суд приговорил к двум годам колонии семерых приезжих из Армении, которые напали на ресторан "Бакинский дворик" на юго-западе Москвы в прошлом году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Никулинский районный суд приговорил к двум годам колонии семерых приезжих из Армении, которые напали на ресторан "Бакинский дворик" на юго-западе Москвы в прошлом году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил признать виновными Никояна А. А., Никояна С. М., Апреяна А. А., Апреяна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш., Саакяна Р. К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима", - отмечается в документе.

Как сказано в тексте документа, осужденные, исходя из мотивов национальной ненависти и вражды, заранее спланировали свои действия и, вооружившись камнями и древком от топора, прибыли к ресторану, где разбили стекла и поломали мебель. При этом следствию удалось установить не всех участников нападения: неизвестным остался водитель автомобиля, который привез нападавших к ресторану. Подсудимые полностью признали вину. Как установлено судом, их причастность к нападению подтверждается данными камер видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

После оглашения приговора осужденные обжаловали его и потребовали отправить дело на новое рассмотрение, так как им не была вручена копия текста решения суда на армянском языке, а русским они владеют не достаточно хорошо. Как следует из текста решения Мосгорсуда, апелляционная инстанция смягчила наказание осужденным до 1 года 10 месяцев колонии, в остальной части оставила решение Никулинского суда без изменения.