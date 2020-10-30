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Нападение вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане назвали терактом

Нападение вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане назвали терактом Cледственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после нападения вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане
В регионе
30 октября 2020 г. 11:26
Нападение вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане назвали терактом

Cледственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после нападения вооруженного подростка на отдел полиции в Татарстане, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Следствие назвало ЧП покушением на теракт.

Также возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

По данным СКР, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания он нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате напавший скончался до приезда медиков.

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