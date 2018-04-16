 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нападение террористов в Турции, погибли 3 военнослужащих

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов РПК на военную базу в районах Эльмалы и Кую Тепе турецкой провинции Ширнак погибли 3 военнослужащих, 1 ранен.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террористы открыли огонь по воинской части из крупнокалиберного оружия.

    Тела шехидов и раненый солдат были доставлены в город Ширнак. Раненый военнослужащий помещен в местную государственную больницу.

    В регионе проводится широкомасштабная антитеррористическая операция. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi