Нападение террористов в Турции, погибли 3 военнослужащих

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов РПК на военную базу в районах Эльмалы и Кую Тепе турецкой провинции Ширнак погибли 3 военнослужащих, 1 ранен.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террористы открыли огонь по воинской части из крупнокалиберного оружия.

Тела шехидов и раненый солдат были доставлены в город Ширнак. Раненый военнослужащий помещен в местную государственную больницу.

В регионе проводится широкомасштабная антитеррористическая операция.