Нападение террористов в Турции, погибли 3 военнослужащих

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения террористов РПК на военную базу в районах Эльмалы и Кую Тепе турецкой провинции Ширнак погибли 3 военнослужащих, 1 ранен.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террористы открыли огонь по воинской части из крупнокалиберного оружия.
Тела шехидов и раненый солдат были доставлены в город Ширнак. Раненый военнослужащий помещен в местную государственную больницу.
В регионе проводится широкомасштабная антитеррористическая операция.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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